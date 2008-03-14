中國銀行成功舉辦人民幣業務推廣研討會

（本報訊）9月23日，中國銀行在洛杉磯成功舉辦人民幣業務推廣研討會，美中企業家商會（ACCS）協助邀請出席嘉賓。包括美國銀行、華美銀行、匯豐銀行、摩根斯坦利，紐約人壽，加州華采銀行，普華永道，德勤會計師事務所、畢馬威會計師事務所，以及好萊塢電影制作公司Smash Film 總裁Richard Walters, Hitide Studio總裁Robert Dudelson, Capital Atlantic 總裁Stephen Amponsem, MS&K大律師金利辛，One Wealth Management資深副總裁Jack Zhou,好萊塢聯合國組織GarciellaBoltiansky主任，Loop Capital資深副總裁Cecil Brown，軒轅集團總經理王輝，及中國電信、山東中信集團、源河集團等高管在內約130位美中兩國各行各業的企業代表出席了此次研討會。中國銀行演講的各位負責人專業與英文表達能力都展現了國際水准，受到與會客人的高度評價。

此前的9月20日，中國人民銀行發布公告，授權中國銀行紐約分行擔任美國人民幣清算行業務，中美金融合作正在邁向新臺階，這次研討會顯得意義尤為不凡。

中國銀行美國地區副行長徐海峰在研討會上致歡迎詞。中國銀行總行金融機構部資深客戶經理楚富榮向與會嘉賓簡單說明了此次研討會的舉辦背景及目的，希望更多國家與客戶參與人民幣交易以促進人民幣海外市場的發展，中國期待變成國際間更好的金融夥伴。包括高級研究員李佩珈博士、全球市場部高級交易員崔海濤、投資銀行與資產管理部高級經理王曉雨、支付清算部盧亞楠、中銀香港機構業務部銀行團隊負責人黃子謙在內的中國銀行專業團隊成員分別向出席嘉賓介紹了中國的經濟情勢現況與展望、在岸人民幣市場及匯率、以及中國銀行向客戶提供的各種人民幣產品和服務做出了一系列完整報告。

美中企業家商會主席孫文鐵（Robert Sun）表示很高興與中國銀行合作。他說，美國是人民幣國際化的重要市場，而中國銀行是舉世聞名的大行，新近擔負起人民幣清算行，必將進一步便利人民幣在美國地區的使用和跨境交易，推動中美雙向貿易、投資與經濟合作，無論於中於美，都是可喜可賀的發展。

孫文鐵表示，美中企業家商會多年來致力於積極對接美中主流企業CEO之間的業務和不斷建立互信，這次邀請許多會員企業參加研討會並直接安排和中行的領導包括中國銀行總行金融機構部資深客戶經理楚富榮、美國地區副行長徐海峰、中國銀行洛杉磯分行行長郭立新、紐約分行金融機構部總經理俞霞及中銀香港機構業務部銀行團隊主管黃子謙等直接交流，鼓勵更多商會會員參與進來。

9月20日中國央行發布公告，授權中國銀行紐約分行擔任美國人民幣業務清算行。中國銀行成立於1912年，截至目前已在全球47個國家設有600多個分支機構。中國銀行上世紀30年代即開始進入美國市場，中國銀行紐約分行成立於1981年，曆經多年，現已發展成為在美最大的中資金融機構。截至2015年末，資產已逾500億美元，是唯一按照美國大型銀行監管標准運營的中資銀行分行，國際結算量占中美貿易總額的四分之一，美元清算量排名市場第十位。 2016年以來，中行紐約分行成為芝加哥商品交易所集團（CME）首家中資人民幣結算銀行，並成功發行離岸市場規模最大的人民幣綠色債券。

美國美中企業家商會是由美中兩國主流的商業精英和企業家組成的非盈利非政治性團體。 2005年8月，由孫文鐵發起，來自美國、中國大陸、香港、臺灣、東南亞等地的和美國主流企業家組成美國美中企業家商會成立，孫文鐵擔任會長至今。美中企業家商會會員與兩國政商高層及企業高管有緊密的聯系。商會成立11年來，致力於促進美中貿易投資及商業服務，在加強兩國企業之間的交流，促進兩國企業於互信的基礎上深入合作方面績效卓著。



